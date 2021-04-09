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Помер чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп

У п’ятницю, 9 квітня, помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп.

П’ятниця, 9 квітня 2021, 14:36

Про це повідомляється на сайті Букінгемського палацу. 

Чоловіку британської королеви було 99 років. Філіп та Єлизавета перебували у шлюбі 73 роки, у них четверо спільних дітей.

“З глибоким сумом її величність королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, його королівської високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його королівська високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку”, – йдеться в повідомленні.

Смерть принца  Філіпа вже прокоментував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє BBC.

Він зазначив, що принц Філіп присвятив своє життя Великій Британії – від визначної кар’єри у Королівському флоті під час Другої світової війни до десятиліть служби герцогом Единбурзьким. Джонсон зазначив, що найбільше він запам’ятається своєю надзвичайною відданістю королеві.

“Понад сім десятиліть він був біля неї. Їхній шлюб був символом сили, стабільності та надії, навіть коли світ навколо них змінювався – зовсім нещодавно під час пандемії. Це партнерство надихнуло мільйони у Великій Британії та за її межами. Я думаю про королеву, королівську сім’ю та британський народ, коли наша нація об’єднується, щоб сумувати та згадувати життя принца Філіпа”, – заявив він.

Тим часом повідомлення про смерть герцога з’явилося на поручнях Букінгемського палацу в центральній частині Лондона.

“Королівська сім’я приєднується до людей у ​​всьому світі, оплакуючи його втрату”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Reuters

Що відомо про принца Філіпа?

Принц Філіп Маунтбеттен народився 10 червня 1921 року в Греції. Його дідусем був король Греції Георг I, а батьком – принц Андрій. 

У 1922 році старший брат принца Андрія Костянтин I зрікся престолу. Тому сім’я принца Філіпа була вигнана з Греції. З королевою Великої Британії Єлизаветою II він познайомився під час навчання у коледжі. У 1947 році вони одружилися. За 73 роки шлюбу у королівської пари з’явилося четверо дітей: принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едвард, граф Уессекський.

Шлюб Єлизавети та Філіпа визнано найдовшим в історії монархії Великої Британії.

Хвороба

23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Потім його перевели назад в лікарню короля Едуарда VII, з якої сьогодні, 16 березня, і виписали.

Теги: Єлизавета II, принц Філіпп, смерть

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