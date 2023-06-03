З 1993 року бізнесмен Філіп Поццо був паралізований. У 2011 році він став прототипом французького аристократа з фільму “1+1”.

Джерело: Le Monde

Письменник Філіп Поццо ді Борго помер у четвер, 1 червня, у Марракеші (Марокко) у віці 72 років. Про цо оголосили режисери Ерік Толедано та Олів’є Накаче.

“Погодившись, щоб ми адаптували його історію в Intouchables [“Недоторканні”, оригінальна назва “1+1″, прим.ред.], він змінив наше життя та життя багатьох вразливих і слабких людей”, – написали режисери у Facebook. “Ми зберігаємо імідж мужньої, гідної, скромної та бойової людини. Буде не вистачати його гумору та інтелекту. Знати його всі ці роки було рідкісним привілеєм”.

Актор Омар Сі, який зіграв у фільмі роль доглядача разом із Франсуа Клюзе, також віддав йому данину поваги в Instagram: “Назавжди в наших серцях…”.

У 1993 році після нещасного випадку на параплані він став прикованим до фнвалідного візка, а через кілька років, після смерті дружини, найняв помічника Абдель Ясмін Селлоу, з яким він подружився, про що розповідає в книзі “Друге суфле” (Баярд).

Випущений у 2011 році фільм “1+1” став найбільшим успіхом у французькому кінематографі з понад 19 мільйонами переглядів.