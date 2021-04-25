Про це в суботу повідомив телеканал LCI.

Актор помер у своєму будинку в передмісті Парижа Нейї-сюр-Сен у ніч на суботу.

Глядачі знають Ран’є за ​​роль комісара Мулена в однойменному серіалі. Актор знявся в більш ніж 50 картинах.

Серіал “Комісар Мулен йшов на телеекранах понад 25 років. Ів Ранье знімався у фільмах” Граф Монте-Крісто “(1961),” Прекрасний аромат грошей “(1968),” Фігаро тут, Фігаро там “(1972),” Невгамовний “(1987), “Між ангелом і бісом” (1975), “Невгамовний” (1987), “Розпусники” (2001).

Всього за свою кар’єру актор знявся більш ніж в 50 картинах.

В останні роки він виступав як сценарист і режисер, чому сприяв його досвід, набутий за роллю комісара поліції. У його режисерської фільмографії – шість фільмів. Найвідоміші – “Жаклін Соваж, він або я” (2018), знятий за реальною історією – жертві домашнього насильства Жаклін Соваж і “Переслідування” (2020).