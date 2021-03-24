Про це повідомляє People, посилаючись на інформацію його дружини Соні Сігал.

“Сім’я з гіркотою повідомляє, що сьогодні вранці Джордж Сігал пішов з життя від ускладнень після коронарного шунтування”, – зазначила вона.

Акторська робота Сігала охоплює десятиліття, починаючи з 1960-х років. Він найбільш відомий своїми ролями в таких фільмах, як “Хто боїться Вірджинії Вульф?”, “З шиком”, “З леді так не поводяться”, “Кабельник”, “Остання подружня пара в Америці”, “Американський папаша”.

Він отримав дві премії “Золотий глобус”, а також був номінований на премію “Оскар” і на премію BAFTA.

В останні роки Сігал грав в телесеріалах. Останній епізод шоу “Голдберг”, в якому він знявся перед смертю, вийде в ефір 7 квітня, і, очікується, що в серіалі буде віддана дань поваги покійному акторові.