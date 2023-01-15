У 84 роки помер співак, актор, заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе. Він був другом України та підтримував наш народ як культурно, так і фінансово.

Про це сповістив грузинський телеканал телеканал Mtavari Arkhi у Facebook.

Причина смерті поки що не розголошується.

Вахтанг Кікабідзе народився 19 липня 1938 року в Тбілісі, виконавець великої кількості популярних пісень (“Чіто Гвріто”, “Мої роки — моє багатство” тощо). Знімався він у таких радянських фільмах як “Не журись!”, “Зовсім безнадійний”, “Міміно” та “Фортуна”.

Після вторгнення Росії в Грузію у 2008 році відкрито підтримував грузинську сторону, а не сторону окупанта, відмовився від ордену “Дружба” та скасував концерти в Москві. Він заявив, що поважає російський народ, але в зв’язку з військовими діями РФ проти Грузії — не може приймати нагороди і виступати з концертами. З того часу більше не відвідував Росію.

Під час вторгнення РФ в Україну безапеляційно прийняв нашу сторону. Навесні 2015 року Вахтанг Кікабідзе в межах всеукраїнського туру дав сольний концерт в Києві, двогодинний виступ він присвятив пам’яті Небесної сотні.

22-23 липня 2019 року дав концерти в містах українського Донбасу (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне) на честь 5-річчя визволення з-під окупації.

Артист підтримував Україну також фінансово: з початку російського вторгнення передавав кошти для гуманітарних потреб нашої держави, особливо активно допомагав з 24 лютого 2022 року.