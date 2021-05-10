Про це повідомило іспанське агентство EFE з посиланням на близькі до письменника джерела.
Хосе Мануель Кабальєро Бональд народився 11 листопада 1926 року в Андалусії. Він повинен був зазначити свій 95-й ювілей в листопаді 2021 року.
Письменник відомий як автор безлічі творів, серед яких “У будинку батька”, “Мертвий годинник”, “Природний відбір” і “Подвійне життя”. У 2012 році він був відзначений премією Сервантеса.
Перший свій твір Бональд опублікував в 1962 році. У 2010 році він написав свою третю книгу мемуарів, де докладніше розповідається про письменника “покоління п’ятдесятих років”.
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