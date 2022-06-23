23 червня стало відомо про смерть радянського та російського співака Юрія Шатунова, який був лідером гурту "Ласковый май".

Про це у коментарі російському виданню Lenta.ru повідомив директор співака Аркадій Кудряшов.

За його словами, причиною смерті 48-річного артиста став обширний інфаркт.

Кудряшов також повідомив, що Юрію шатунову встигли викликати “швидку”. Однак, попри старання медиків, артист помер у кареті швидкої допомоги.

Директор Шатунова не повідомив, у якому місті помер артист. Відомо, що протягом останніх років Шатунов жив у Німеччині.

Проте в Instagram-акаунті артиста вказано про концерт у РФ 19 червня, тому вірогідно, що померти він міг у Росії.

У Шатунова залишилась дружина Світлана та двоє дітей – Денис та Естелла.

ДОВІДКА: Юрій Шатунов – радянський та російський артист, лідер гурту “Ласковый май”, який був створений у 1986 році. На той момент Юрію Шатунову було 13 років.

Гурт був популярним у СРСР. Серед найвідоміших хітів – “Белые розы”, “Седея ночь”, “Детство”.

У 1991 році Шатунов покинув гурт та розпочав сольну кар’єру, однак самостійно досягти великих успіхів на сцені йому не вдалось, тому він часто співав пісні гурту.