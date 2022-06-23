Про це у коментарі російському виданню Lenta.ru повідомив директор співака Аркадій Кудряшов.
За його словами, причиною смерті 48-річного артиста став обширний інфаркт.
Кудряшов також повідомив, що Юрію шатунову встигли викликати “швидку”. Однак, попри старання медиків, артист помер у кареті швидкої допомоги.
Директор Шатунова не повідомив, у якому місті помер артист. Відомо, що протягом останніх років Шатунов жив у Німеччині.
Проте в Instagram-акаунті артиста вказано про концерт у РФ 19 червня, тому вірогідно, що померти він міг у Росії.
У Шатунова залишилась дружина Світлана та двоє дітей – Денис та Естелла.
ДОВІДКА: Юрій Шатунов – радянський та російський артист, лідер гурту “Ласковый май”, який був створений у 1986 році. На той момент Юрію Шатунову було 13 років.
Гурт був популярним у СРСР. Серед найвідоміших хітів – “Белые розы”, “Седея ночь”, “Детство”.
У 1991 році Шатунов покинув гурт та розпочав сольну кар’єру, однак самостійно досягти великих успіхів на сцені йому не вдалось, тому він часто співав пісні гурту.
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