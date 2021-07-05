Про це повідомили на “Мосфільмі”.
Меньшов народився 17 вересня 1939 року в Баку.
Світову славу режисер здобув у 1981 році, коли знятий ним фільм “Москва сльозам не вірить” отримав премію “Оскар” в номінації “Найкраща стрічка іноземною мовою”.
Крім того, Меньшов також був режисером фільмів “Любов і голуби” і “Ширлі-мирлі”.
У 2017 році СБУ на п’ять років заборонила Меньшову в’їзд до України. Його внесли до бази “Миротворця” – зокрема за “виправдання російської агресії проти України” та “фінансування тероризму”.
Свого часу Меньшов назвав анексію Криму “сміливим вчинком Путіна”.
- У віці 84 років помер видатний драматург, режисер театру і кіно, сценарист Резо Габріадзе.