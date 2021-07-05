На 82-му році життя від наслідків коронавірусу помер володар "Оскара" за фільм "Москва сльозам не вірить" Володимир Меньшов.

Про це повідомили на “Мосфільмі”.

Меньшов народився 17 вересня 1939 року в Баку.

Світову славу режисер здобув у 1981 році, коли знятий ним фільм “Москва сльозам не вірить” отримав премію “Оскар” в номінації “Найкраща стрічка іноземною мовою”.

Крім того, Меньшов також був режисером фільмів “Любов і голуби” і “Ширлі-мирлі”.