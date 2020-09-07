Про це повідомила його дружина Ольга в Instagram.
Восени 2017 року Менцель потрапив до лікарні з підозрою на менінгокок, йому зробили операцію на головному мозку. Після лікарні режисер виявився в інвалідному кріслі.
Його дружина Ольга написала, що Менцель помер в колі сім’ї. Ольга також розповіла, що останні три роки були для нього дуже важкими.
“Спасибі за важкі останні роки. Ти продовжував допомагати мені з усією своєю хоробрістю, смаком і незвичайною волею до життя”, – написала вона.
Іржі Менцель був одним з провідних режисерів чехословацької “нової хвилі”. Його фільм “Потяги під пильною увагою” в 1968 році отримала премію “Оскар” в номінації “Кращий фільм іноземною мовою”.
- Раніше повідомлялося, що у Британії помер режисер “Серця Янгола”, “Стіни” та “Евіти” Алан Паркер.