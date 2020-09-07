У Чехії на 83-му році життя помер режисер, лауреат премії "Оскар" Іржі Менцель.

Про це повідомила його дружина Ольга в Instagram.

Восени 2017 року Менцель потрапив до лікарні з підозрою на менінгокок, йому зробили операцію на головному мозку. Після лікарні режисер виявився в інвалідному кріслі.

Його дружина Ольга написала, що Менцель помер в колі сім’ї. Ольга також розповіла, що останні три роки були для нього дуже важкими.

“Спасибі за важкі останні роки. Ти продовжував допомагати мені з усією своєю хоробрістю, смаком і незвичайною волею до життя”, – написала вона.

Іржі Менцель був одним з провідних режисерів чехословацької “нової хвилі”. Його фільм “Потяги під пильною увагою” в 1968 році отримала премію “Оскар” в номінації “Кращий фільм іноземною мовою”.