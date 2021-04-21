У Каліфорнії (США) помер режисер, сценарист, продюсер, монтажер і актор Монте Хеллман. Йому був 91 рік.

Про це повідомляє американський тижневик Variety.

Хеллман помер в медцентрі, куди був доставлений напередодні після того, як впав у себе вдома.

Він народився в 1932 році в Нью-Йорку в родині дрібного підприємця. З раннього дитинства захоплювався фотографією, кіно і театром – свій перший спектакль поставив, коли йому було 10 років.

Режисерським дебютом Хеллмана був фільм “Чудовисько з проклятої печери” 1959 року випуску.

Також він зняв фільми “Терор”, “Задні двері в пекло”, “Вогонь на поразку”, “Втеча в нікуди”, “Двополосне шосе”, “Бійцівський півень”, “Любов, куля і лють”, “Тиха ніч, смертельна ніч”, а також був продюсером першого фільму Квентіна Тарантіно “Скажені пси”.

Крім того, Монте Хеллман тричі відзначався нагородами міжнародного Венеційського кінофестивалю.