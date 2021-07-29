Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
За словами сина Вентури Дженді, він помер у місті Сантьяго після серцевого нападу.
Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер оголосив про триденний траур за людиною, яку багато хто вважає найкращим співаком меренге, стилю пісні й танцю, який зародився в країні та глибоко переплетений з її національною самобутністю.
“Сьогодні кожен домініканець відчуває величезний біль. Сьогодні кожен з нас сумує, але ми впевнені, що його творча спадщина залишиться з покоління в покоління”, – сказав Абінадер.
Вентура, який прославився перемогою на радіоконкурсі в 1950-х роках, записав 105 альбомів за більш ніж п’ятдесятирічну кар’єру. Серед його хітів були “Merenguero Hasta la Tambora” і “Patacon Pisao”.
Він також був мером столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго.
- Напередодні помер легендарний басист групи ZZ Top – Дасті Гілл (Dusty Hill). Йому було 72 роки.