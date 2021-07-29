Легендарний домініканський співак і автор пісень Джонні Вентура, що вважається одним з найвидатніших представників меренге, помер у віці 81 рік.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За словами сина Вентури Дженді, він помер у місті Сантьяго після серцевого нападу.

Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер оголосив про триденний траур за людиною, яку багато хто вважає найкращим співаком меренге, стилю пісні й танцю, який зародився в країні та глибоко переплетений з її національною самобутністю.

“Сьогодні кожен домініканець відчуває величезний біль. Сьогодні кожен з нас сумує, але ми впевнені, що його творча спадщина залишиться з покоління в покоління”, – сказав Абінадер.

Вентура, який прославився перемогою на радіоконкурсі в 1950-х роках, записав 105 альбомів за більш ніж п’ятдесятирічну кар’єру. Серед його хітів були “Merenguero Hasta la Tambora” і “Patacon Pisao”.

Він також був мером столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго.