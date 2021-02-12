Про це йдеться в заяві на офіційній сторінці музиканта в Facebook.

Коріа помер 9 лютого від рідкісної форми раку, який був діагностований лише недавно.

Родина піаніста опублікувала його передсмертне звернення для шанувальників і колег.

“Я хочу подякувати всім, хто на моєму шляху допомагав мені підтримувати яскраве музичне полум’я. Я сподіваюся, що ті, хто хоче писати, виконувати або робити щось ще, зроблять це. Справа не тільки в тому, що світові потрібно більше артистів, але і в тому, що в цьому просто багато веселощів”, – зазначив Коріа.

“Моя місія завжди полягала в тому, щоб приносити радість мистецтва скрізь, де я міг, і робити це разом з усіма людьми мистецтва, якими я так захоплююся – це було багатство мого життя”, – додав він.

Джазовий музикант почав свою кар’єру в 1966 році. Він 23 рази ставав лауреатом премій “Греммі” і був включений в Зал слави джазу.

Коріа вважається одним з перших, хто відкрив світові напрямок фьюжн. За своє життя музикант випустив понад 80 сольних і спільних альбомів. Остання його робота під назвою “Plays” вийшла у вересні 2020 року.