Помер французький сценарист, режисер і друматург Жан-Клод Карр'єр, відомий за фільмами "Цей смутний об'єкт бажання", "Денна красуня" і "Скромна чарівність буржуазії" Луїса Бунюеля. Йому було 89 років.

Про його смерть повідомила дочка Кіара Карр’єр, передає телеканал BFM.

Сценарист помер у своєму будинку в Парижі природною смертю і буде похований на батьківщині, в селі Коломб’єр-Сюр-Орб у Франції.

Карр’єр відомий як сценарист більш ніж 140 фільмів. Зокрема, він написав сценарії до стрічок Луїса Бунюеля “Щоденник покоївки”, “Скромна чарівність буржуазії”, “Денна красуня”, “Чумацький Шлях”, “Привид свободи”, “Цей неясний об’єкт бажання”.

Також він співпрацював з такими режисерами, як Жан-Люк Годар, Мілош Форман, Фолькер Шлендорф, Луї Маль, Хесус Франко, Філіп Кауфман, Анджей Вайда, Петер Фляйшман.

Як режисер він зняв короткометражний фільм “Щаслива річниця” (1962), який приніс йому “Оскар”, а також “Розрив” (1961) і “Манікюрні ножиці” (1969).