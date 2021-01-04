Помер лідер фінської метал-групи Children of Bodom і супергрупи Bodom After Midnight Алексі Лайхо. Йому було 42 роки.

Про це повідомляється на сторінці музиканта у Facebook.

Це сталося ще минулого тижня, однак учасники колективу оголосили про смерть Лайх тільки сьогодні. Причина смерті музиканта поки не розголошується.

“Ми вражені раптовою загибеллю нашого дорогого друга і учасника групи. Неможливо описати словами цей шок і глибокий сум, яку ми відчуваємо”, – зазначили Даніель Фрейберг, Митя Тойвонен і Вальттері Вайрінен з групи Bodom After Midnight.

Решта учасників колективу від коментарів відмовилися.

Сетра Лайх попросила поважати почуття сім’ї музиканта і не турбувати їх у цю важку хвилину.

“Ми просимо розуміння в ці важкі часи. Поховання мого молодшого брата пройде конфіденційно”, – сказала вона.

Алексі Лайхо народився 8 квітня 1979 року в фінському місті Еспоо. У 1993 році він заснував групу IneartheD, яка згодом була перейменована в Children of Bodom. Колектив за час існування випустив десять студійних альбомів, останній з них називається Hexed, він вийшов в 2019 році.