Про смерть повідомив його колега Денис Шаповал.
Дмитро був засновником відеопродакшена повного циклу Manifest Production.
Він знімав кліпи для таких українських зірок, як DZIDZIO, Ivan Navi, Тіна Кароль, Оля Полякова, Аліна Гросу, СКАЙ і багатьох інших.
Співачка Оля Полякова написала, що днями обговорювала з Маніфестом зйомки нового кліпу.
“Не вкладається в голові, що тебе більше немає з нами. Амбітний, світлий, талановитий хлопець. Трудяга і талант. Тільки днями обговорювали зйомки мого нового кліпу. Спасибі тобі. Нехай твоя душа знайде мир і спокій”, – написала Полякова.
Про смерть кліпмейкера також написали ведучий Юрій Горбунов, співачка Анастасія Приходько, Світлана Тарабарова, Оля Цибульська та інші.
View this post on Instagram
Діма завжди комфортно почувався з камерою в руках!Швидше не комфортно без камери!!Серіал «Великі Вуйки» ,Діма би обов‘язково згадав великим розділом у своїй книзі,яку мав би написати в старості!Але вже не напише! Спочивай з миром,друже! Ти стільки ще не зробив! RIP #дімаманіфест
View this post on Instagram
Діма @dimamanifest, я пам’ятаю ці зйомки. ⠀ Складні для нас всіх. ⠀ ⠀ Ми були втомлені, виснажені максимально. ⠀ З купою амбіцій і різних емоцій, які розбивались в скло на 23-тій годині зйомок❤️⠀ ⠀ Мабуть Тільки так народжується шось вічне. ⠀ Ти допоміг цю пісню зробити хітом.⠀ Дав урок, що ми всі вчимось один в одного. Професії, людяності і вмінню цінувати те, що маєм. ⠀ ⠀ Вибач, якщо щось не так. Дякую тобі за урок ❤️Співатиму її і згадуватиму тебе 💜Лети в небеса❤️ЦьомаЮ. ⠀
- У віці 84-х років помер професор, блискучий знавець української мови Олександр Пономарів.