У вівторок, 13 жовтня, стало відомо про смерть молодого українського режисера і кліпмейкера Дмитра Маніфеста. Він пішов з життя в 30 років через онкозахворювання.

Про смерть повідомив його колега Денис Шаповал.

Дмитро був засновником відеопродакшена повного циклу Manifest Production.

Він знімав кліпи для таких українських зірок, як DZIDZIO, Ivan Navi, Тіна Кароль, Оля Полякова, Аліна Гросу, СКАЙ і багатьох інших.

Співачка Оля Полякова написала, що днями обговорювала з Маніфестом зйомки нового кліпу.

“Не вкладається в голові, що тебе більше немає з нами. Амбітний, світлий, талановитий хлопець. Трудяга і талант. Тільки днями обговорювали зйомки мого нового кліпу. Спасибі тобі. Нехай твоя душа знайде мир і спокій”, – написала Полякова.

Про смерть кліпмейкера також написали ведучий Юрій Горбунов, співачка Анастасія Приходько, Світлана Тарабарова, Оля Цибульська та інші.