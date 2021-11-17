На 10-му році життя помер мопс Норм, що став відомий в мережі через яскраві світлини з мандрівок, які робив його власник — фотограф Джеремі Віч.

Про це Віч повідомив на своїй сторінці в Instagram.

“У понеділок, 15 листопада, Норм мирно пішов із життя в нашому домі. Мені дуже важко записати те, що я відчуваю, тому я написав листа Норму”, — написав Джеремі.

У своєму листі він подякував Норму, своєму найкращому другові, за те, що він був поруч.

“Моє життя порожнє без тебе, друже. Не мати тебе тут важко. Я сумую за цим твоїм кучерявим хвостиком. Мені не вистачає спілкування з тобою, прогулянок, спільних фотографій. Мені не вистачає тих дрібних шумів, які ти завжди видаєш. Разом ми зробили дивовижні речі та створили чудові спогади”, — пише він.

Історія Віча і Норма

Віч взяв Норма у 2012 році, коли цуценяті було 8 тижнів. Ледь не щодня він фотографував свого собаку.

Світлини він спершу викладав в Instagram на свою сторінку @jermzlee. Наразі вона неактивна, але колись мала десятки тисяч підписників.

На кадрах Джеремі намагався помістити улюбленця в незвичну обстановку або позу, підбирати комічні костюми.

Він брав Норма у мандрівки, світлини з яких збирали сотні тисяч лайків. Це були і маленькі буденні подорожі (кав’ярня, пральня тощо), і мальовничі походи в гори і до моря.

Змінивши акаунт на новий (@jeremyveach) фотограф продовжив традицію. В його профілі з 272 тисячами підписників понад 2 тисячі світлин. Пес Норм до останнього залишався його головною моделлю.

“На той момент, коли я створив Instagram, мені не було кого фотографувати. В мене з’явився Норм і я захотів, щоб він був об’єктом моїх світлин. Я просто хотів витягти людину й помістити туди Норма”, — казав Віч в інтерв’ю 2018 року.

Більшість фото зроблені під час прогулянок, зокрема, на озері в передмісті Сіетла — це одне з перших місць, куди Віч привів Норма.

“Ми просто йдемо пішки, і якщо бачимо де-небудь, що має гарний вигляд для фотографії, ми просто зупиняємося. Насправді не має значення, де це. Ми насправді нічого не плануємо”, — розповідав автор світлин.