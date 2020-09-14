У Кінгстоні, на Ямайці, помер музикант, один з основоположників реггі Тутс Хібберт. Йому було 77 років.

Про це повідомляє loudersound.com.

Фредерік Натаніель Хібберт народився в 1942 році в місті Мей-Пен на Ямайці в родині адвентистских проповідників, з дитинства співав госпел, в 1961 році створив власну групу Maytals. У середині 1960-х вона увійшла в число найпопулярніших вокальних груп Ямайки, а пісні Maytals, написані Хіббертом, тричі перемагали на національному пісенному конкурсі.

В його пісні кінця 1960-х, “Do The Reggay”, чи не вперше прозвучало слово “реггі”, що дало ім’я одному з найпопулярніших напрямків у сучасній музиці.

Багато в чому завдяки альбому Maytals “Funky Kingston”, який вийшов в Великобританії в 1972 році, стиль реггі отримав міжнародне визнання.

Тутс Хібберт продовжив сольну кар’єру, виступав і записувався з різними музикантами, гастролював по всьому світу.

У 1988 році збірка його головних хітів “Toots In Memphis” принесла йому першу номінацію на премію “Греммі”, а в 2005 році платівка “True Love” отримала “Греммі” в категорії “Кращий реггі-альбом”.