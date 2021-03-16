Американський актор Яфет Котто, зірка фільмів "Людина, що біжить", "Живи і дай померти" і "Чужий" помер у віці 81 року.

Про це у Facebook повідомила його дружина Тесса Сінахон.

“Ти грав лиходіїв в деяких фільмах, але для мене і багатьох інших ти залишишся справжнім героєм. Приємний чоловік, хороший батько і просто порядна людина – таких у світі дуже мало”, – написала Сінахон, додавши, що Котто був “одним з кращих акторів в Голлівуді, легендою “, – написала вона.

За її словами, смерть чоловіка стала для неї несподіванкою: Котто планував заснувати релігійну організацію, дати кілька інтерв’ю і написати книгу, також йому недавно надійшли пропозиції знятися в новому фільмі серії “Кидок кобри” і проєкт з Томом Крузом.

Яфет Котто знявся у фільмах “Чужий”, “Живи і дай померти”, “Людина, що біжить”, “Афера Томаса Крауна” і інших.