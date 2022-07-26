російсько-українська війна
13:59 Помер Пол Сорвіно – зірка фільму «Круті хлопці»
13:54 Українські медики отримають від Франції 10 тисяч ноутбуків
13:48 «Війна в Україні може затягнутися на місяці» — міністерка закордонних справ Німеччини
13:22 РФ готується до проведення «референдуму» щодо приєднання тимчасово окупованих територій на сході України
13:17 МЗС Ізраїлю закликає своїх громадян не відвідувати цьогоріч Умань, а також негайно виїхати з України
13:13 У польському уряді вважають, що українські переселенці працюють на економіку їхньої держави
13:11 Китай замінює Росію у проєкті спільного літака західними компаніями
12:50 Багато російських військових відмовляються воювати проти України або дезертирують – міноборони США
12:32 «Ми не можемо вирізати танки з наших ребер»: У Бундестазі звинуватили Польщу в надмірних очікуваннях щодо постачання техніки
12:27 РФ намагається залучити на війну проти України жителів країн Центральної Азії — розвідка
11:58 В.о. голови Фонду держмайна України Ольга Батова написала заяву про відставку
11:49 Робот-шахіст зламав дитині палець на турнірі в Москві
11:36 У Маріуполі окупанти пропонують цивільним річкову воду під виглядом питної
11:21 Росіяни припинили видачу гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованого Маріуполя – Андрющенко
11:09 «Ми будемо наступними?» — Казахстан збільшив свій оборонний бюджет на $918 мільйонів через побоювання російської агресії на своїй території
10:36 «Шукаю можливість перетнути кордон»: Корбан, у якого вилучили паспорт при в’їзді в Україну, перебуває в Польщі
10:05 Латвія долучилася до справи України проти РФ у Міжнародному суді ООН
09:59 Намагання росіян знищити протикорабельні комплекси України підриваються застарілими даними та невдалим плануванням – британська розвідка
09:39 Єврокомісія розробила проєкт для врегулювання обмежень постачання російського газу до ЄС — Bloomberg
09:13 РФ жертвує всіма резервами, щоби перетнути межу Луганщини
08:59 Вночі окупанти обстріляли Харківщину, Миколаївщину та Одещину: зафіксовано влучання у приватні будинки, цивільні об’єкти інфраструктури та порт
08:39 Перші українські зернові кораблі можуть рушити за кілька днів — ООН
08:20 Дніпропетровщина: росіяни вдарили по двох районах області з РСЗВ та артилерії
07:38 26 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:15 В Україні триватиме спека, в окремих регіонах пройдуть дощі: прогноз погоди на 26 липня
01:03 «Знайдіть можливість виїхати – захистіть своє життя» – Верещук звернулась до українців з ТОТ
00:37 «Росія навмисно посилила продовольчу та енергетичну кризу» – Столтенберг
00:09 Ексканцлер ФРН Герхард Шредер проводить «відпустку» у Москві

25 липня

23:39 200 автомобілів, військові дрони, БМП та бойові роботи – Порошенко анонсував нові проєкти допомоги для ЗСУ
22:54 У Словаччині готові передати Україні свій парк винищувачів МіГ-29
22:23 Українська ППО збила російський Су-25
21:34 У Greenpeace заявили, що рівень радіації в Чорнобилі втричі вищий, ніж оцінили в МАГАТЕ
20:59 У «Газпромі» погрожують скоротити постачання газу «Північним потоком» з 27 липня
20:18 Президент Гватемали відвідав деокуповані міста Київщини

Помер Пол Сорвіно – зірка фільму «Круті хлопці»

25 липня у 83-річному віці помер популярний голлівудський актор Пол Сорвіно. Життя знаменитості забрала тривала хвороба.

Вівторок, 26 липня 2022, 13:59
Підтримати

Фото: wikipedia.org

Про це повідомила його донька, акторка Міра Сорвіно у Twitter.

Міра зауважила, що Пол був чудовим батьком та висловила йому слова любові.

“Мій тато, великий Пол Сорвіно пішов з життя. Моє серце розривається – життя любові, радості та мудрості з ним закінчено”, – написала вона.

Відомо, що Сорвіно помер після тривалої хвороби у лікарні Мейо (штат Флорида). Поруч з ним знаходилась його друга дружина Ді Ді Бенкі, з якою він одружився у 2014 році.

Пол Сорвіно народився 13 квітня 1939 року у сім’ї вихідців з Сицилії. Перші ролі у кіно отримав у 70-тих роках минулого століття, однак світове визнання прийшло пізніше, аж на початку 90-тих років, коли на великі екрани вийшов фільм Мартіна Скорсезе “Круті хлопці”.

У фільмі Сорвіно дісталось роль Пола Сісеро. Там він зіграв разом з Робетом де Ніро, Реєм Ліоттою та Джо Пеші.

Також він запам’ятався глядачам за роллю сержанта поліції у серіалі “Закон та порядок”.

У 1995 році Сорвіно зіграв Генрі Кісінджера у драмі Олівера Стоуна “Ніксон”. Загалом за своє життя Пол Сорвіно знявся у понад 120 фільмах та серіалах.

У шлюбі з першою дружиною Лоррейн Девіс народилось троє дітей. Двоє з них, Міра та Майкл, також стали акторами. Міра Сорвіно отримала одну з найпрестижніших кінонагород – “Оскар” – за роль у фульмі Вуді Аллена “Велика Афродіта”.

Теги: актор, Круті хлопці, Пол Сорвіно, смерть

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook