Помер Пол Сорвіно – зірка фільму «Круті хлопці»

Про це повідомила його донька, акторка Міра Сорвіно у Twitter.

Міра зауважила, що Пол був чудовим батьком та висловила йому слова любові.

“Мій тато, великий Пол Сорвіно пішов з життя. Моє серце розривається – життя любові, радості та мудрості з ним закінчено”, – написала вона.

Відомо, що Сорвіно помер після тривалої хвороби у лікарні Мейо (штат Флорида). Поруч з ним знаходилась його друга дружина Ді Ді Бенкі, з якою він одружився у 2014 році.

Пол Сорвіно народився 13 квітня 1939 року у сім’ї вихідців з Сицилії. Перші ролі у кіно отримав у 70-тих роках минулого століття, однак світове визнання прийшло пізніше, аж на початку 90-тих років, коли на великі екрани вийшов фільм Мартіна Скорсезе “Круті хлопці”.

У фільмі Сорвіно дісталось роль Пола Сісеро. Там він зіграв разом з Робетом де Ніро, Реєм Ліоттою та Джо Пеші.

Також він запам’ятався глядачам за роллю сержанта поліції у серіалі “Закон та порядок”.

У 1995 році Сорвіно зіграв Генрі Кісінджера у драмі Олівера Стоуна “Ніксон”. Загалом за своє життя Пол Сорвіно знявся у понад 120 фільмах та серіалах.

У шлюбі з першою дружиною Лоррейн Девіс народилось троє дітей. Двоє з них, Міра та Майкл, також стали акторами. Міра Сорвіно отримала одну з найпрестижніших кінонагород – “Оскар” – за роль у фульмі Вуді Аллена “Велика Афродіта”.