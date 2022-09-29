Про це повідомило Variety.

Друг та менеджер артиста Джарел Поузі підтвердив смерть 59-річного репера. Coolio помер у будинку свого друга близько 17:00.

“Ми засмучені втратою нашого дорогого друга та клієнта Coolio, який помер сьогодні вдень (28 вересня, – ред.). Він зворушив світ своїм талантом, і ми будемо дуже сумувати за ним. Дякую всім у всьому світі, хто слухав його музику, і всім, хто повідомив про його смерть. Нехай у ваших думках і молитвах будуть близькі Coolio”, – сказала менеджерка артиста Шейла Фінеган.

Деталей про причини смерті не повідомляли.

Зазначимо, що Coolio став популярним в 1990-х роках. Найпопулярнішим хітом стала пісня Gangsta’s Paradise, яку випустили для фільму “Небезпечні розуми”, де Мішель Пфайффер зіграла головну роль. Протягом трьох тижнів пісня очолювала чарт Billboard Hot 100 й стала синглом №1 в США.

Gangsta’s Paradise була номінована на “Запис року” та “Найкраще сольне реп-виконання” на премії “Ґреммі” в 1996 році. Репер отримав статуетку в останній номінації.

За кар’єру репер випустив вісім альбомів. Останній вийшов у 2015 році.

За життя Coolio знімався в багатьох фільмах і телешоу. Серед них зіграв у фільмі “Мартін” (1995), “Небезпечні розуми” (1996), “Сабріна, маленька відьма” (1996), “Бетмен і Робін” (1997), “The Няня” (1998), “Тайрон” (1999), “Опівнічна меса” (1999), “Зачаровані” (2002), “Зірка” (2009), “Футурама” (2001, 2010) та “Гравіті Фолз” (2012). Ще він випустив кулінарну книгу “Cookin’ With Coolio” у 2009 році.