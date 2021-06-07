Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Резо Габріадзе також є засновником Тбіліського театру маріонеток.
Грузинський драматург відомий як автор сценаріїв понад 35 фільмів. Він співавтор сценаріїв до кінокартин “Кін-дза-дза” і “Міміно”. Інші його роботи – сценарії до фільмів “Не горюй!” і “Незвичайна виставка”.
У 1981 році Резо Габріадзе заснував Тбіліський театр маріонеток, будівля якого вважається однією з головних визначних пам’яток Тбілісі.
Фото: GETTY IMAGES
Резо Габріадзе також намалював ілюстрації до більш ніж 50 книг.
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