У віці 84 років помер видатний драматург, режисер театру і кіно, сценарист Резо Габріадзе.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Резо Габріадзе також є засновником Тбіліського театру маріонеток.

Грузинський драматург відомий як автор сценаріїв понад 35 фільмів. Він співавтор сценаріїв до кінокартин “Кін-дза-дза” і “Міміно”. Інші його роботи – сценарії до фільмів “Не горюй!” і “Незвичайна виставка”.

У 1981 році Резо Габріадзе заснував Тбіліський театр маріонеток, будівля якого вважається однією з головних визначних пам’яток Тбілісі.

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Резо Габріадзе також намалював ілюстрації до більш ніж 50 книг.