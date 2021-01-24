На 102-му році життя помер американський сценарист, актор, режисер і продюсер Уолтер Бернстайн.

Про це повідомив в Twitter його друг, президент WGA West Говард Родман.

“Мені було дуже сумно дізнатися, що минулої ночі помер Уолтер Бернстайн – легендарний сценарист і один з видатних людей. Йому був 101 рік. Мені страшенно пощастило, що три покоління нашої родини знали його”, – написав він.

Бернстайн народився в 1919-му в Брукліні. У 1940-му закінчив коледж. У 1941-му його призвали в армію і до закінчення війни він служив військовим кореспондентом, писав для армійського тижневика і для журналу The New Yorker. Після видав свої замітки окремою книгою, був помічений в Голлівуді і в 1947-му уклав контракт з Columbia як сценарист.

А вже в 1950-му потрапив в голлівудський “чорний список” через підозри в симпатії до комунізму.

Він став відомий завдяки таким роботам, як “Поцілунками зітри кров з моїх рук”, “Чортиця в рожевому трико”, “Чудова сімка”, “Паризький блюз”, “Бетсі”, “Будинок на Керролл-стріт”, “Пустун з психушки “, “Підставна особа” з Вуді Алленом. Дві картини поставив як режисер, а також знявся в епізодичній ролі у Вуді Аллена у фільмі “Енні Холл”.

За заснований на особистому досвіді сценарій “підставної особи” Бернстайн номінувався в 1977 році на премію “Оскар” і приз Гільдії сценаристів США. З 1990-х років знімає головним чином для телебачення. Написав, зокрема, сценарій телевізійної картини “Діти міс Еверс”, 1997.