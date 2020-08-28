Про це повідомляє Deadline.
Зазначається, що аніматор помер природною смертю після багатьох років боротьби з хворобою.
Свою кар’єру Рубі почав в компанії Walt Disney, після цього він працював в студії Hanna-Barbera, а пізніше заснував власну компанію Ruby-Spears. Під час роботи на студію Hanna-Barbera Productions в 1969 році Рубі разом зі своїм колегою Кеном Спірсом намалював перший мультсеріал про пса Скубі-Ду, що говорить.
З тих пір проєкт перетворився на величезну франшизу з декількох серіалів і фільмів.
- У мережі з’явився фінальний трейлер анімаційного фільму “Скубі-Ду” від Warner Bros.