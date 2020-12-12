Про це повідомляє російське інформагентство РБК, посилаючись на інформацію дружини артиста Ольги Остроумової.

Гафт помер на 86 році життя. Причиною його смерті став інсульт, від якого він відновлювався останні кілька років.

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року в Москві в єврейській родині, яка приїхала з Прилук. У 1957 році він закінчив Школу-студію МХАТ, після чого працював в Московському драматичному театрі, Театрі імені Мосради, Ленкомі і Театрі Сатири. Але найбільшу частину театральної кар’єри Гафт провів в “Современнике”.

За свою кар’єру Гафт зіграв ролі більш ніж в 100 фільмах. Найпопулярніші з них – “Гараж”, “Про бідного гусара замовте слово”, “Сімнадцять миттєвостей весни”, “Здрастуйте, я ваша тітка!”, “Чародії”, “12”.

Варто зазначити, що після окупації Криму і початку війни на Донбасі Гафта внесли в “білий список” Міністерства культури України. Однак сам актор заявив, що волів би опинитися в “чорному списку”. Незабаром його виключили з “білого списку”.

Крім того, в 2015 році в інтерв’ю виданню “Гордон” Гафт заявив, що “вірить Росії та її правителю” і вважає “все, що відбувається в Україні гидотою”.

“Я вірю російському телебаченню. І нікуди від цього не дітися: Україна вбиває своїх же!” – говорив він.