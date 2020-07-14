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Помер ведучий «Руйнівників легенд» Грант Імахара

У віці 49 років помер колишній ведучий "Руйнівників легенд" Грант Імахара (Grant Imahara).

Вівторок, 14 липня 2020, 19:09

Цю інформацію виданню Variety підтвердив представник Discovery.

“Він був важливою частиною нашої сім’ї Discovery і дійсно чудовою людиною. Наші думки і молитви йдуть до його сім’ї”, – розповіли в Discovery, але не уточнили ніяких подробиць.

Водночас, The Hollywood Reporter повідомляє, що Імахара помер від аневризми мозку.

Грант Масару Імахара – американець японського походження, фахівець з електроніки та радіотелемеханіки (дистанційного керування). Грант закінчив Південнокаліфорнійський університет, отримавши ступінь бакалавра наук за спеціальністю електротехніка. У свій час він серйозно думав про зміну профілюючого предмета, збираючись стати сценаристом, але, врешті-решт, залишився вірним інженерній дорозі. Це рішення Імахара прийняв після роботи асистентом у Томлінсона Холмана, професора школи кіномистецтв університету, який створив систему THX для Lucasfilm.

Імахара – був одним з “руйнівників легенд”, членом “команди юніорів”. В “руйнівники” Імахара потрапив завдяки знайомству з Джеймі Хайнеманн, який раніше періодично давав Гранту роботу, а також за допомогою колишньої колеги по ILM – Лінди Уолковіч, помічника продюсера “Руйнівників міфів”. Як третій член “команди юніорів” Імахара замінив зварювальницю Скотті Чепмен. У 2012 році з’явився в незначній ролі третього плану в 13 серії 5 сезону серіалу “Еврика”. У 2014 році разом з Кері Байрон і Торі Белечі залишив шоу, а в 2016 році разом з ними ж з’явився в спеціальному епізоді, присвяченому закінченню шоу.

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