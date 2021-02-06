Про це повідомляє Deadline.

Актор помер у своєму будинку в Коннектикуті в оточенні своєї родини і в присутності кращого друга.

“Кріс був незвичайною людиною, яка глибоко любила і поважала свою професію. Людина з чудовими старомодними манерами, самозневажливим гумором і особливою музикою мови. Він був національним надбанням і глибоко цінував свої канадські корені. Своїм мистецтвом і людяністю він торкнув наші серця, і про його життя пам’ятатимуть багато поколінь. Він назавжди залишиться з нами”, – заявив його давній друг і менеджер Лу Пітт.

Пламмер пропрацював майже 70 років на сцені і на екрані, знявшись в більш ніж 200 фільмах і телешоу. На великому екрані він дебютував в 1958 році у фільмі “Потерпілий”.

Актор був лауреатом премій “Золотий глобус”, “Оскар”, “Еммі” і “Тоні”.

  • Раніше був опублікований трейлер фільму “Всі гроші світу”, в якому актор Крістофер Пламмер замінив оскандалився Кевіна Спейсі.