Про це повідомляє Deadline.

Актор помер у своєму будинку в Коннектикуті в оточенні своєї родини і в присутності кращого друга.

“Кріс був незвичайною людиною, яка глибоко любила і поважала свою професію. Людина з чудовими старомодними манерами, самозневажливим гумором і особливою музикою мови. Він був національним надбанням і глибоко цінував свої канадські корені. Своїм мистецтвом і людяністю він торкнув наші серця, і про його життя пам’ятатимуть багато поколінь. Він назавжди залишиться з нами”, – заявив його давній друг і менеджер Лу Пітт.

Пламмер пропрацював майже 70 років на сцені і на екрані, знявшись в більш ніж 200 фільмах і телешоу. На великому екрані він дебютував в 1958 році у фільмі “Потерпілий”.

Актор був лауреатом премій “Золотий глобус”, “Оскар”, “Еммі” і “Тоні”.

We’re sorry to hear of the death of Christopher Plummer. Making amazing work since the ‘50s, he was BAFTA nominated for All the Money in the World and won in 2012 for Beginners. pic.twitter.com/zwZFGPcIaJ

