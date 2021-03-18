Джеймс Лівайн — один з найвпливовіших диригентів у світі — помер на 78-му році життя.

Про це пише газета The New York Times.

Лівайн понад 40 років обіймав пост музичного директора Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

Лівайн помер 9 березня, але його смерть лише зараз засвідчив його лікар Леном Горовіц. Причину смерті він не уточнив, а також не сказав, чому про це не оголосили раніше.

Гучна кар’єра Лівайна завершилась скандалом — диригента звинуватили в сексуальних домаганнях.

Після розслідування повідомлень про домагання Лівайна до чоловіків протягом десятиліть, Метрополітен-опера спочатку призупинила роботу з диригентом, а потім — у 2018 році — звільнила його. При цьому Лівайн подавав до суду позови про наклеп і не визнавав звинувачення.

До скандалу Лівайн був шанованим маестро, який протягом десятиліть визначав імідж Метрополітен-опера, розширюючи репертуар і удосконалюючи гру оркестру.

Крім того, з 2004 року він був музичним керівником Бостонського симфонічного оркестру, практично відродивши його колишню славу. Лівайн також відстоював місце сучасної музики в опері та замовляв великі твори нині живих композиторів.