На 89 році життя помер засновник італійського бренду Kiton Чиро Паоне.

Про це повідомляє журнал WWD.

Паоне помер у своєму будинку в Неаполі. Причина його смерті не розголошується, але відомо, що Чиро останнім часом хворів.

В нього залишилися дві дочки, які працювали з ним за життя: Марія Джованна, віцепрезидентка компанії й креативна директорка жіночих колекцій, і Рафаела, голова відділу кадрів у Kiton.

“Він завжди вітав співробітників з ентузіазмом, стимулюючи їхню рішучість і бажання працювати з максимальною турботою і любов’ю. Його девізом, який він наслідував у процесі керівництва своєю компанією, був: “Кращий з найкращих плюс один”, – йдеться у заяві сім’ї.

Паоне заснував свій перший невеликий бренд чоловічого одягу CiPa у 1956 році. Через 12 років його перейменували на Kiton. Перша жіноча колекція під цим брендом надійшла у продаж у 2005 році.