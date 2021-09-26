Про це повідомляється на Facebook-сторінці гурту.

“Алан Ланкастер пішов із життя у 72 роки. Фанати в усьому світі шоковані та сумують. Прощавай, старий друже! Ми проведемо тебе з пошаною. Обіцяємо. Спочивай із миром”, – йдеться у повідомленні.

Музикант страждав на розсіяний склероз, проте боровся із захворюванням і до останнього не припиняв виступати.

Басист Алан Ланкастер народився 7 лютого 1949 року у Лондоні. Музикою займався зі школи.

У 1962-му зі своїм шкільним другом Френсісом Россі заснував шкільний оркестр, але здебільше, щоб мати легальний привід прогулювати заняття. Репетирували в спальні Алана, згодом у місцевому спорт-клубі відіграли свій перший концерт. Після нього до дуету долучився Джон Коглан і трійця заснувала гурт Status Quo. Пізніше стосунки із Россом стали погіршуватися, оскільки той записував треки без участі інших членів гурту та Phonogram Records.

Ланкастер із Status Quo випустив 17 альбомів, чотири з яких очолили британські музичні чарти.

У 1973 році він зустрів свою дружину Дейл й переїхав до Австралії. Там грав у The Bombers й The Party Boys. У 2013-14 роках взяв участь у концерті возз’єднанні гурту.

Музикант помер вдома. Поряд були дружина та діти.

Найвідоміші хіти гурту: