Помер актор Джозеф Сіраво, який зіграв батька Тоні Сопрано в серіалі "Клан Сопрано". Йому було 66 років.

Інформацію про смерть підтвердив виданню Variety агент актора. За його словами, актор довго і мужньо боровся з раком кишківника.

В “Клан Сопрано” Сіраво зіграв роль Джонні Сопрано – батька головного героя – Тоні Сопрано.

Сіраво народився і виріс у Вашингтоні, навчався в Стенфордському університеті й Школі мистецтв Тиш в Нью-Йорку. Почав зніматися в кіно в 1993 році, тоді він зіграв у фільмі “Шлях Карліто”. Незабаром він отримав роль Джонні Сопрано в хітовому серіалі HBO “Клан Сопрано”, який тривав шість сезонів.

Серед інших його робіт – серіали “На все життя”, “Чорний список”, “Зроблено в Джерсі”, “Брудні сексуальні гроші” і “Закон і порядок”, а також фільми “Звіт”, “Рівність”, “Сирітський Бруклін”, “Жартівник”, “Історія акул”, “Американська історія злочинів”, “Ніч на Манхеттені”.

У Сіраво залишилася дочка Аллегра Окармус, онук Аттікус Окармус, сестра Марія Сіраво і брати Маріо Сіраво, Ернест Сіраво та Майкл Сіраво.