Про це пише People.

Причина смерті Сон не розголошується.

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Дівчина була найбільш відома своїми ролями в телешоу, включаючи такі серіали, як “Школа”, “Загадай бажання”, “Золота веселка” і “На моє ім’я”.

Крім акторської гри, Сон була популярною моделлю, вона з’являючись в кампаніях для Estée Lauder, The Body Shop, Baskin-Robins, Heart Percent і ряду інших брендів.

Крім того, в минулому році вона знялася в кліпі Standing Egg на пісню “From Friends to Lovers”.

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