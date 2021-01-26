Про це пише People.
Причина смерті Сон не розголошується.
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Дівчина була найбільш відома своїми ролями в телешоу, включаючи такі серіали, як “Школа”, “Загадай бажання”, “Золота веселка” і “На моє ім’я”.
Крім акторської гри, Сон була популярною моделлю, вона з’являючись в кампаніях для Estée Lauder, The Body Shop, Baskin-Robins, Heart Percent і ряду інших брендів.
Крім того, в минулому році вона знялася в кліпі Standing Egg на пісню “From Friends to Lovers”.
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- 31 жовтня помер відомий шотландський актор та лауреат премії “Оскар” Шон Коннері. Йому було 90 років.