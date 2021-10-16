Про це повідомив американський телеканал WSBTV. Цю інформацію також підтвердила агентка акторки Сінді Батлер журналу People.
Дороті померла в п’ятницю у своєму будинку в Детройті в США. Причина смерті поки не розкривається.
“Вона пішла сильною”, – зазначила її агентка.
Стіл народилася 23 лютого 1926 року в Мічигані. Акторську кар’єру вона почала у віці 88 років, а “Чорна пантера” стала для неї першою появою на великому екрані. У картині вона зіграла старійшину племені торговців.
Примітно, що у зв’язку зі смертю акторки було припинено фільмування сиквелу “Чорної пантери – 2”.
Всього Стіл знялася в 11 фільмах, останнім з яких став “Джуманджі: Новий рівень”.
- 29 серпня минулого року стало відомо, що у віці 43 років помер голлівудський актор Чедвік Боузман, відомий своєю роллю “Чорної пантери” у фільмі видавництва Marvel.