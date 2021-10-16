На 96 році померла американська акторка Дороті Стіл, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Чорна пантера".

Про це повідомив американський телеканал WSBTV. Цю інформацію також підтвердила агентка акторки Сінді Батлер журналу People.

Дороті померла в п’ятницю у своєму будинку в Детройті в США. Причина смерті поки не розкривається.

“Вона пішла сильною”, – зазначила її агентка.

Стіл народилася 23 лютого 1926 року в Мічигані. Акторську кар’єру вона почала у віці 88 років, а “Чорна пантера” стала для неї першою появою на великому екрані. У картині вона зіграла старійшину племені торговців.

Примітно, що у зв’язку зі смертю акторки було припинено фільмування сиквелу “Чорної пантери – 2”.

Всього Стіл знялася в 11 фільмах, останнім з яких став “Джуманджі: Новий рівень”.