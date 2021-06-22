Померла актриса Джоан Лінвілл, яка грала командирку Ромулан в оригінальному серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek), їй було 93 роки.

Про це повідомляє видання Variety.

Сумну звістку повідомив агент актриси.

So sad to hear about Joanne Linville’s passing. Our hearts go out to her family, friends, and fans. #StarTrekFamily pic.twitter.com/z0VbRWNneB — @startrektour (@startrektour) June 21, 2021

У період з 1950 по 1980 актриса з’явилася в понад 100 фільмах і серіалах, зокрема, – “Перша студія”, Телевізійний театр Крафта” і “Альфред Хічкок представляє”. Вона знімалася як запрошена гостя в різних ТВ-шоу – наприклад, в “Димок зі стовбура” і “Барнабі Джонс”.

Лінвілл викладала молодим акторам і написала книгу “Сім кроків до акторської майстерності”.