Про це повідомляє видання Variety.

Сумну звістку повідомив агент актриси.

У період з 1950 по 1980 актриса з’явилася в понад 100 фільмах і серіалах, зокрема, – “Перша студія”, Телевізійний театр Крафта” і “Альфред Хічкок представляє”. Вона знімалася як запрошена гостя в різних ТВ-шоу – наприклад, в “Димок зі стовбура” і “Барнабі Джонс”.

Лінвілл викладала молодим акторам і написала книгу “Сім кроків до акторської майстерності”.

  • Раніше американський підприємець і один з перших космічних туристів Річард Герріот заявив, що зумів переправити частину праху покійного Джеймса Духана, який зіграв головного інженера Монтгомері Скотта в телесеріалі “Зоряний шлях” (Star Trek) в модуль “Колумбус” Міжнародної космічної станції.