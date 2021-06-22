Про це повідомляє видання Variety.
Сумну звістку повідомив агент актриси.
So sad to hear about Joanne Linville’s passing. Our hearts go out to her family, friends, and fans. #StarTrekFamily pic.twitter.com/z0VbRWNneB
— @startrektour (@startrektour) June 21, 2021
У період з 1950 по 1980 актриса з’явилася в понад 100 фільмах і серіалах, зокрема, – “Перша студія”, Телевізійний театр Крафта” і “Альфред Хічкок представляє”. Вона знімалася як запрошена гостя в різних ТВ-шоу – наприклад, в “Димок зі стовбура” і “Барнабі Джонс”.
Лінвілл викладала молодим акторам і написала книгу “Сім кроків до акторської майстерності”.
- Раніше американський підприємець і один з перших космічних туристів Річард Герріот заявив, що зумів переправити частину праху покійного Джеймса Духана, який зіграв головного інженера Монтгомері Скотта в телесеріалі “Зоряний шлях” (Star Trek) в модуль “Колумбус” Міжнародної космічної станції.