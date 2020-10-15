Про це пише видання Deadline.
Феррелл найбільш відома своєю роллю економки Берти в популярній комедії CBS “Дві з половиною людини”. Ця роль принесла їй номінації “Еммі” на актрису другого плану в комедійному серіалі 2005 і 2007 роках.
“Вона була прекрасною людиною”, – сказав Джон Крайєр, зірка фільму “Дві з половиною людини”.
Співчуття висловив також і Чарлі Шин.
“Мила людина, неперевершений професіонал, справжній друг, шокуюча і болюча втрата. Берта, твоє домашнє господарство було підозрілим, твої “люди” були ідеальними”, – написав він у Twitter.
an absolute sweetheart
a consummate pro
a genuine friend
a shocking and painful loss.
Berta,
your housekeeping
was a tad suspect,
your “people”keeping was perfect.
💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV
— Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020
Актриса також отримала номінацію на “Еммі” у 1992 році за роль Сьюзан Блум в серіалі “Закон Лос-Анджелеса”. Серед інших її відомих серіалів – “Хороші часи”, “Швидка допомога”, “Баффі – винищувачка вампірів”, “Грейс і Френкі”.
- Померла актриса Маргарет Нолан, відома за роллю у фільмі про Джеймса Бонда “Голдфінгер”. Їй було 76 років.