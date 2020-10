Про це пише видання Deadline.

Феррелл найбільш відома своєю роллю економки Берти в популярній комедії CBS “Дві з половиною людини”. Ця роль принесла їй номінації “Еммі” на актрису другого плану в комедійному серіалі 2005 і 2007 роках.

“Вона була прекрасною людиною”, – сказав Джон Крайєр, зірка фільму “Дві з половиною людини”.

Співчуття висловив також і Чарлі Шин.

“Мила людина, неперевершений професіонал, справжній друг, шокуюча і болюча втрата. Берта, твоє домашнє господарство було підозрілим, твої “люди” були ідеальними”, – написав він у Twitter.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.

Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your “people”keeping was perfect.

💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

— Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020