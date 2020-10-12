Померла актриса Маргарет Нолан, відома за роллю у фільмі про Джеймса Бонда "Голдфінгер". Їй було 76 років.

Про це повідомив британський режисер Едгар Райт у Twitter.

Райт написав, що актриса була втіленням “всього крутого, що було 1960-і”: від ролі масажистки Динк в бондіані до появи у фільмі “Вечір важкого дня” з The Beatles.

“Вона була такою кумедною, гострою на язик і, можете собі уявити, повної дивних історій”, – написав він.

Нолан зіграла у фільмі “Голдфінгер” маленьку роль, але її образ в результаті став іконою для всіх інших “дівчат Бонда”.