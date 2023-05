Джерело: Sky News, посилаючись на слова представника артистки.

“Тіна Тернер, “королева рок-н-ролу” померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюриха, Швейцарія”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Тернер була однією з найпопулярніших рок-співачок світу. Вона відома низкою хітів, зокрема “The Best”, “Proud Mary”, “Private Dancer” та “Whatʼs Love Got to Do With It”.

У 2013 році співачка перенесла інсульт, а через три роки у неї діагностували рак кишківника. Згодом у Тіни розвинулася ниркова недостатність, після чого їй довелося пересадити нирку.

ДОВІДКОВО. Тіна Тернер — американська співачка, авторка пісень, акторка й танцівниця, володарка восьми премій “Греммі”. За свій артистизм, темперамент і сценічну виразність нагороджена титулом “Королеви рок-н-ролу”.

Народилася у штаті Теннессі. Розпочинала кар’єру у церковних хорах. Доленосною стала зустріч Тернер в кінці 1950-х з лідером гурту “Kings of Rhythm” — блюзовим музикантом Айком Тернером. 1958 року вони оженилися й почали виступати як дует Ike & Tina Turner.

З 1976 року Тіна розпочала сольну кар’єру. Найбільшим хітом стала пісня “Let’s Stay Together”, що вийшла 1983 року.

1984 року сингл співачки “What’s Love Got to Do With It?” досяг першої сходинки в чарті Billboard Hot 100. 1985 року Тіна Тернер двічі отримує премію Греммі, за сингли “One of the Living” та “It’s Only Love”, у дуеті з Браяном Адамсом. 16 січня 1988 року Тернер потрапила до Книги рекордів Гіннеса, виступивши перед найбільшою аудиторією — понад 184 тисяч осіб.

1991 року Айка і Тіну Тернер вписали до Зали слави рок-н-ролу. В 1993 році автобіографія Тіни лягла в основу фільму “What’s Love Got to Do With It?”