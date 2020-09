Про це в соцмережах повідомила її власниця Кіана МакМілан.

За словами жінки, Інкі страждала від раку у грудях, а останнім часом її стан значно погіршився, тому було прийнято рішення приспати її.

За словами жінки, хоча Інкі й виглядала завжди розлюченою зовні, всередині вона була дуже ніжною і ласкавою.

Вона наголосила, що пишається своєю кішкою, бо Інкі не тільки була сильною і боролася за життя до кінця, але й змогла залишити у спадщину гумор та любов людей, які стежили за нею.

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM

Також МакМілан показала рідкісні фото Інкі, зроблені у 2013-2014 роках:

i found some rare inkky pics, these were from about 2013-2014, she was about 4 or 5 years old pic.twitter.com/C4bJX5l4XR

— almond🌻 (@watery_day) September 28, 2020