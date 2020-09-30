Кішка Інки, що стала популярною в соцмережах завдяки мему про кота, який кричить і плаче, померла від ускладнень раку грудей у ​​віці 11 років.

Про це в соцмережах повідомила її власниця Кіана МакМілан.

За словами жінки, Інкі страждала від раку у грудях, а останнім часом її стан значно погіршився, тому було прийнято рішення приспати її.

“Вона була гуманно евтаназована після того, як рак у грудях почав занадто сильно втручатися в функції її організму. Вона була мирною і розслабленою, вона померла, обіймаючи мене і мою мамоу — двох її улюблених людей”, — написала власниця. “Я відчуваю полегшення від того, що вона більше не страждає, не голодує і не слабшає, але я спустошена, втративши її, і я буду так сумувати за нею”, — додала вона.

За словами жінки, хоча Інкі й виглядала завжди розлюченою зовні, всередині вона була дуже ніжною і ласкавою.

Вона наголосила, що пишається своєю кішкою, бо Інкі не тільки була сильною і боролася за життя до кінця, але й змогла залишити у спадщину гумор та любов людей, які стежили за нею.

thank you for everything. im going to miss her so much pic.twitter.com/8uWsZu6MEM — almond🌻 (@watery_day) September 27, 2020

Також МакМілан показала рідкісні фото Інкі, зроблені у 2013-2014 роках:

i found some rare inkky pics, these were from about 2013-2014, she was about 4 or 5 years old pic.twitter.com/C4bJX5l4XR — almond🌻 (@watery_day) September 28, 2020

Як Інкі перетворилася на героїню мему?

Як повідомляє портал Know Your Meme, все почалося з того, у серпні 2015 року власниця Інкі опублікувала в Мережі серію її фотографій з підписом “Боротьба”:

Згодом інший користувач опублікував оброблену у фоторедакторі версію одного з фото Інкі. Він додав кішці заплакані очі.

Так зображення з Інкі потрапило до популярної в Мережі серії картинок-реакцій “Кіт, який плаче” (Crying Cat). Мем з Інкі, який отримав назву “Кіт, який кричить” (Screaming Cat) та набув популярності у 2017 році.

Інкі надихнула чимало людей на створення ілюстрацій та різноманітних витворів мистецтва: