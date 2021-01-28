Про це повідомляє CNN, посилаючись на інформацію її менеджера Джульєтти Грін.

Лічмен померла уві сні природною смертю в своєму будинку в Енсінітас в оточенні близьких.

“Для мене було привілеєм працювати з Клорис Лічмен, однією з найбільш безстрашних актрис нашого часу. Не було нікого схожого на Клорис. Одним поглядом вона могла розбити тобі серце або змусити сміятися, поки сльози не текли по твоєму обличчю. Ви ніколи не знали, що Клоріс збиралася сказати або зробити, і ця непередбачувана якість була частиною її незрівнянної магії”, – зазначила Грін.

За свою велику кар’єру Лічмен понад 20 разів номінувалася на “Еммі” і 9 разів ставала володаркою цієї премії, в тому числі двічі за роль Філліс Ліндстром в “Шоу Мері Тайлер Мур”. Вона також є володаркою премії “Оскар”, “Золотий глобус” і BAFTA.

Актриса зіграла у фільмах “Молодий Франкенштейн”, “Поганий Санта”, “Шафер напрокат”, а також з’являлася в серіалах “Гаваї 5.0” і “Сутінкова зона”.