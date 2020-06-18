У Британії у віці 103 років померла легендарна співачка, дама ордену Британської імперії Віра Лінн.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Вона померла в четвер вранці в оточенні своїх близьких родичів.

Її сім’я зазначила, що вони “глибоко засмучені новиною про смерть одного з найулюбленіших британських артистів”.

Віра Лінн була найбільш відомою виконанням головного хіта військових років “We’ll Meet Again” (Ми зустрінемося знову).

Фразу з цієї пісні нещодавно процитувала королева Єлизавета II під час свого звернення до нації щодо ситуації з коронавірусом.

Справжнє ім’я співачки – Віра Маргарет Уелч. Вона народилася 20 березня 1917 року в Іст-Хемі – на сході Лондона – в робітничій сім’ї, її батько був водопровідником. Віра вже в сім років стала співати в робочих клубах.

В якості сценічного псевдоніма вона прийняла дівоче прізвище бабусі і стала Вірою Лінн.

Перший виступ артистки на радіо відбувся в 1935 році. Однак визнання з боку британців їй вдалося завоювати в роки Другої світової війни, коли вона стала “голосом надії на перемогу”. У 1936 році вона випустила перший сольний альбом, а до 22 років – продала більше мільйона платівок, що дозволило їй купити своїм батькам будинок і машину.

У 1940 році в ефір на радіо вийшла авторська програма Віри Лінн “Щиро ваша”, адресована британським військовим. Співачка виконувала пісні за заявками слухачів, зокрема, ті, які стали її візитною карткою – “Білі скелі Дувра” (White Cliffs of Dover), “Бажаю вам” (Wishing), “Ваша” (Yours).

У 1969 році Віра Лінн була нагороджена орденом Британської імперії, а в 1975 році – пошанована в дами. Крім того, в 2016 році королева Єлизавета II присвоїла 99-річній Вірі Лінн лицарське звання.

У 2000 році вона була названа “британкою, що найкраще ілюструє дух XX століття”.

Останній публічний виступ Лінн відбувся 8 травня 1995 року. Вона співала біля Букінгемського палацу на церемонії святкування 50-річчя Дня перемоги.