У віці 70 років померла актриса Марки Пост, відома за роллю матері Мері, героїні Кемерон Діаз, з фільму "Дещо про Мері".

Про це повідомляє видання Just Jared.

Маркі Пост більше трьох років боролася з раком. Проте акторську кар’єру не залишила і “підробляла” між курсами хіміотерапії.

Маркі Пост закінчила коледж в Орегоні, отримала ступінь бакалавра мистецтв, а після почала кар’єру в Голлівуді.

Вона відома за фільмами “Вигнані лавиною”, “Дещо про Мері” і серіалами “Поліція Чикаго” і “Клініка”.

Пост одружена з актором Майклом А. Россом, у них двоє дітей.