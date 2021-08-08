Про це повідомляє видання Just Jared.
Маркі Пост більше трьох років боролася з раком. Проте акторську кар’єру не залишила і “підробляла” між курсами хіміотерапії.
Маркі Пост закінчила коледж в Орегоні, отримала ступінь бакалавра мистецтв, а після почала кар’єру в Голлівуді.
Вона відома за фільмами “Вигнані лавиною”, “Дещо про Мері” і серіалами “Поліція Чикаго” і “Клініка”.
Пост одружена з актором Майклом А. Россом, у них двоє дітей.
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