Про це йдеться на сторінці зоопарку в Facebook.
“Прощай, старенька! Сьогодні довелося попрощатися з носорогом Кілагуні (46). Найстаріший в світі чорний носоріг все частіше стикався з типовими віковими проблемами”, – розповіли в зоопарку.
Там відзначили, що прийняли рішення приспати тварину, щоб позбавити від чергових страждань.
Співробітники зоопарку розповіли, що чорні носороги рідко доживають до 30 років.
Чорні носороги – цінні тварини для браконьєрів, на них часто полюють. Вважається, що їхні роги мають цілющі властивості.
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