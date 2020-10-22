У Німеччині, в зоопарку Берліна у віці 46 років померла найстаріша в світі самка чорного носорога на прізвисько Кілагуні.

Про це йдеться на сторінці зоопарку в Facebook.

“Прощай, старенька! Сьогодні довелося попрощатися з носорогом Кілагуні (46). Найстаріший в світі чорний носоріг все частіше стикався з типовими віковими проблемами”, – розповіли в зоопарку.

Там відзначили, що прийняли рішення приспати тварину, щоб позбавити від чергових страждань.

Співробітники зоопарку розповіли, що чорні носороги рідко доживають до 30 років.

Чорні носороги – цінні тварини для браконьєрів, на них часто полюють. Вважається, що їхні роги мають цілющі властивості.