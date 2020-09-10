На 83-му році життя померла британська акторка Дайана Рігг, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Гра престолів" і дружину агента Джеймса Бонда.

Про це, повідомляє BBC з посиланням на інформацію від агента актриси.

За інформацією видання, родина акторки попросила британські ЗМІ не турбувати їх в “цей важкий час”.

Рігг народилася 20 липня 1398 року вона відома за роллю дружини Джеймса Бонда у фільмі “На секретній службі Її Величності”, олені Тіреллі в серіалі “Гра престолів”, а також ролі Емми Пив в британському серіалі “Месники”.

У 1988 році акторка була удостоєна титулу ордена Британської імперії, а в 1994 році отримала титул Дама-Командора. У актриси залишилася дочка Рейчел Стірлінг (1977).