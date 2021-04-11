Ніккі Грем, зірка реаліті-шоу "Великий брат" і шоу "Принцеса Ніккі", померла в п'ятницю вранці. Їй було 38 років.

Смерть Грем виданню Variety її агент Фредді Уайт.

Близький друг зірки Леон Ді також поділився новиною на сторінці GoFundMe, створеній для збору грошей на лікування її анорексії. Згідно GoFundMe, Грем боролася з розладом харчової поведінки більшу частину свого життя.

Грем прославилася в сьомому сезоні серіалу “Великий брат Великобританія” у 2006 році, в якому вона посіла п’яте місце.

Пізніше того ж року вона знялася у своєму реаліті-серіалі “Принцеса Ніккі”, в якому намагався влаштуватися на кілька робіт – таких, наприклад, як збір сміття і глибоководна рибалка – і подивитися, чи зможе вона протриматися на них хоча б день або буде звільнена.

У 2010 році Грем посіла друге місце в шоу “Останній Великий Брат”, а у 2015 році повернулася у ролі сусідки по будинку в 16-му сезоні “Великий брат Великобританія”.

У наступному році Грем змагалася у “Великому браті Канади” і посіла шосте місце.

Грем також виграла Національну телевізійну премію як найпопулярніша телевізійна претендентка і написала дві книги: “Вмирати, щоб бути худою” і “Тендітна”, в яких описані її страждання з анорексією.

Внески в GoFundMe, зібрані для Грем, будуть передані організації, що підтримує тих, хто страждає на анорексію.