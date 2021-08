Помстилися за кумира: фанати Дрейка знайшли будинок, у якому виріс Каньє Вест

Про це повідомляється у Twitter-акаунті Strapped.

Зокрема, фанати Дрейка знайшли будинок, в якому виріс Каньє. Він розташований на Південному березі у Чикаго.

Вони вирішили помститися реперу за те, що той опублікував в Instagram адресу Дрейка на тлі давнього скандалу. На сходинках будинку фанати Дрейка залишили послання для Веста й нагадали, що Дрейк теж незабаром випустить новий альбом.

Kanye West’s childhood home is vandalized by Drake fans pic.twitter.com/ZsgxRPE7QN — 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙. (@StrappedHH) August 28, 2021

Взаємини Веста та Дрейка стали напруженими у 2018 році, коли останній випустив пісню In My Feelings, в якій співає “Kiki, do you love me?” (“Кікі, ти мене любиш?”). Фанати в мережі почали просувати теорію про те, що Дрейк присвятив трек тодішній дружині Веста – Кім Кардаш’ян, адже вдома її називають Кікі.

Незабаром Каньє заявив, що Дрейк дзвонив йому і погрожував його сім’ї.

“Якщо що-небудь станеться зі мною чи моєю родиною, Дрейк, ти – головний підозрюваний, так що припни язика”, – написав тоді Вест в Twitter.

Відтоді обидва періодично ініціювали публічні конфлікти.