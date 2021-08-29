Помстилися за кумира: фанати Дрейка знайшли будинок, у якому виріс Каньє Вест

Про це повідомляється у Twitter-акаунті Strapped.
Зокрема, фанати Дрейка знайшли будинок, в якому виріс Каньє. Він розташований на Південному березі у Чикаго.
Вони вирішили помститися реперу за те, що той опублікував в Instagram адресу Дрейка на тлі давнього скандалу. На сходинках будинку фанати Дрейка залишили послання для Веста й нагадали, що Дрейк теж незабаром випустить новий альбом.
Kanye West’s childhood home is vandalized by Drake fans pic.twitter.com/ZsgxRPE7QN
— 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙. (@StrappedHH) August 28, 2021
Взаємини Веста та Дрейка стали напруженими у 2018 році, коли останній випустив пісню In My Feelings, в якій співає “Kiki, do you love me?” (“Кікі, ти мене любиш?”). Фанати в мережі почали просувати теорію про те, що Дрейк присвятив трек тодішній дружині Веста – Кім Кардаш’ян, адже вдома її називають Кікі.
Незабаром Каньє заявив, що Дрейк дзвонив йому і погрожував його сім’ї.
“Якщо що-небудь станеться зі мною чи моєю родиною, Дрейк, ти – головний підозрюваний, так що припни язика”, – написав тоді Вест в Twitter.
Відтоді обидва періодично ініціювали публічні конфлікти.
Що відомо про альбом “Donda”?
“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.
Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.
Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.
Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.
Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.
- На онлайн-аукціоні eBay фанати Каньє Веста виставили на продаж пакети повітря з презентації нового альбому репера “Donda”.
- Напередодні прем’єри альбому Вест опублікував у своєму Instagram скриншот своїх дзвінків. Як виявилося, репер активно спілкувався зі своїм колегою The Weeknd. Зокрема, Вест та The Weeknd телефонували один одному як мінімум тричі. Ймовірно, таким способом він натякає на колаборацію.