Головним героєм сучасної інтерпретації казки про Попелюшку стане хлопець-афроамериканець, який створює кросівки і працює в магазині взуття, що належав його покійної матері.

Про це повідомляє Deadline.

Дія мюзиклу розгортатиметься в Нью-Йорку, а замість принца головний герой, якого зіграє зірка “Воно” Чоузен Джейкобс.

Стрічка отримала назву Sneakerella, що можна перевести як “Кроссолушка”. Пояснюється дана назва просто: Попелюшка працює в сімейному нью-йоркському взуттєвому магазині в Квінсі, що дістався йому від покійної мами. При цьому душа хлопця лежить до дизайну кросівок. Але даний талант бідолаха змушений приховувати, боячись насмішок вітчима і двох зведених братів, які сплять і бачать, як би міцніше отруїти Попелюшку життя.

Як уточнило видання, у фіналі хлопець зустріне дівчину Кіру Кінг (Олександра Андервуд, “І всюди тліють пожежі”), дочку відомого баскетболіста і спортивного магната (його зіграє чотириразовий чемпіон NBA Джон Саллі), і життя налагодиться. Звісно, Фея Хресна стане Фєєм Хрещеним.

Прем’єра фільму відбудеться на стрімінг-сервісі Disney + в 2021 році.