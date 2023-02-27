Про це сповіщає BBC.
Відомо, що Еббі Чой зникла 22 лютого. Колишнього чоловіка моделі, який намагався виїхати з Гонконгу на човні, вже затримали. Крім того, його батьку, матері та старшому брату висунули обвинувачення у вбивстві.
Зазначено, що злочинець розчленував тіло, а шматки розклав по різних місцях. Голову молодої жінки одразу не знайшли. Це вдалося зробити лише через три дні за 27 км від того місця, де її бачили востаннє. Також на місці події гонконзькі поліцейські виявили електропилу та м’ясорубку.
Крім того, у неділю, 26 лютого, поліція також заарештувала п’ятого підозрюваного, який був пов’язаний із колишнім тестем убитої жінки. Як повідомили правоохоронці, жертва та сім’я її колишнього чоловіка мали багато фінансових суперечок, пов’язаних з величезними сумами грошей.
Наголошено, що Еббі Чой мала двох дітей від колишнього чоловіка Алекса Квонга та двох дітей від Кріса Тема — її партнера з 2016 року.
Також додається, що нещодавно вона з’явилась на обкладинці L’Officiel Monaco — журналу про моду та розкішний спосіб життя. Вона також була відомою світською особою в Гонконгу з більш ніж 100 тисячами підписників у соцмережах.
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