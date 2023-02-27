Про це сповіщає BBC.

Відомо, що Еббі Чой зникла 22 лютого. Колишнього чоловіка моделі, який намагався виїхати з Гонконгу на човні, вже затримали. Крім того, його батьку, матері та старшому брату висунули обвинувачення у вбивстві.

Зазначено, що злочинець розчленував тіло, а шматки розклав по різних місцях. Голову молодої жінки одразу не знайшли. Це вдалося зробити лише через три дні за 27 км від того місця, де її бачили востаннє. Також на місці події гонконзькі поліцейські виявили електропилу та м’ясорубку.