Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила колишня дружина Дмитра, популярна блогерка Софія Стужук.

Відомо, що чоловік інфікувався COVID-19 понад тиждень тому на семінарі у Туреччині. Хвороба протікала без високої температури, він приймав необхідні ліки та почувався  добре. 

15 жовтня блогер залишив на своїй сторінці в Instagram останній пост. Він повідомив, що перебуває вдома. Його стан лікарі оцінюють як стабільний. 

Популярний український блогер-мільйонник помер від COVID-19

Однак сьогодні ексдружина блогера Софія повідомила, що вночі йому стало зле. Чоловіка негайно ушпиталили. Він пережив клінічну смерть, прогнози лікарів невтішні. За словами жінки, у Дмитра були проблеми із серцево-судинною системою. Годину тому вона повідомила, що серце чоловіка не витримало – він помер.

Популярний український блогер-мільйонник помер від COVID-19

Нагадаємо, що Дмитро вів у Insragram блог про спорт, бізнес та здоровий спосіб життя. За його життям слідкувало понад мільйон підписників. У чоловіка залишилося  троє маленьких дітей, народжених у шлюбі з блогером-мільйонницею Софією Стужук.