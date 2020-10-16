У п’ятницю, 16 жовтня, від коронавірусу помер відомий фітнес-блогер Дмитро Стужук. Його серце не витримало навантаження на восьмий день боротьби з вірусом.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила колишня дружина Дмитра, популярна блогерка Софія Стужук.

Відомо, що чоловік інфікувався COVID-19 понад тиждень тому на семінарі у Туреччині. Хвороба протікала без високої температури, він приймав необхідні ліки та почувався добре.

15 жовтня блогер залишив на своїй сторінці в Instagram останній пост. Він повідомив, що перебуває вдома. Його стан лікарі оцінюють як стабільний.

Однак сьогодні ексдружина блогера Софія повідомила, що вночі йому стало зле. Чоловіка негайно ушпиталили. Він пережив клінічну смерть, прогнози лікарів невтішні. За словами жінки, у Дмитра були проблеми із серцево-судинною системою. Годину тому вона повідомила, що серце чоловіка не витримало – він помер.

Нагадаємо, що Дмитро вів у Insragram блог про спорт, бізнес та здоровий спосіб життя. За його життям слідкувало понад мільйон підписників. У чоловіка залишилося троє маленьких дітей, народжених у шлюбі з блогером-мільйонницею Софією Стужук.