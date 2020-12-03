Про це пише HYPEBEAST.

До альбому, який доступний на цифрових платформах: Apple Music, Spotify, Deezer, увійшли шість треків та інтро загальною тривалістю 17 хвилин.

У записі платівки взяли участь відомі та нові виконавці, як то A$APFerg, Young MA, Sukihana, Rubi Rose, Mila J та KenTheMan.

Крім того, Pornhub також випустив різдвяну колекцію одягу. До неї увійшли традиційні “потворні” светри з візерунком зі сніжинок, оленів, сніговиків, карамельних тростин і силуетів оголених дівчат в ковпаках Санта-Клауса, а також шарфи, шапки, труси-боксери та ялинкові іграшки.