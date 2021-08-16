Найбільший порнографічний сайт Pornhub почав видаляти гід шедеврами мистецтва після скарг Лувру та галереї Уффіці про неправомірне використання їхніх творів.

Про це повідомляє видання the Art Newspaper.

Популярний порносайт Pornhub запустив гід еротичними шедеврами з колекцій найвідоміших музеїв світу Classic Nudes. Тоді сайт заявив, що проєкт було запущено за участі Лувру, Музею мистецтва Метрополітен, Музею Прадо, Британського музею та інших.

На сайті проєкту можна було прослухати довідки про твори мистецтва в озвучці від порноакторки Аси Акіри.

Однак цей проєкт розкритикували представники згаданих музеїв. Вони зажадали видалити відеоролики й навіть погрожували судом.

Після скарг Pornhub видалив зі свого сайту деякі онлайн-екскурсії з серії “Класична оголена натура” (Classic Nudes). Проте кілька відеоматеріалів досі доступні до перегляду.

До еротичних екскурсій колекціями міжнародних музеїв увійшли репродукції відомих робіт, які, за словами адміністрації музеїв, були використані без їхнього дозволу.

Крім того, деякі картини “оживили”, перетворюючи їх на порнографічні сцени. Зокрема, картину “Венера Урбінська” перетворили на відео, де актриса займається мастурбацією, а картину “Оголений чоловік” з колекції музею Метрополітен – на відео з оральним сексом.

На момент публікації матеріалу Pornhub видалив онлайн-тури галереєю Уффіці у Флоренції, музеями Прадо в Мадриді та Лувру в Парижі. Водночас тури музеєм Орсе в Парижі, Національною галереєю в Лондоні та музеєм Метрополітен у Нью-Йорку залишилися.