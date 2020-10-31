Про це пише Dazed.
Всього платформа випустила 11 освітніх роликів тривалістю дві-п’ять хвилин. Вони записані сексопатологами та докторами наук і містять реальні наукові поради.
Серед тем, які зачіпаються в роликах, – здорові звички мастурбації, правильне використання презерватива, жіноча і чоловіча анатомія та інше. В одному відео навіть розповідається про те, як займатися безпечним сексом під час епідемії коронавірусу.
- Сервіс Pornhub розповів, як виріс трафік сайту через глобальний карантин у зв’язку з поширенням нового коронавірусу.