Сервіс Pornhub запустив серію освітніх відео про секс. Платформа пропонує "справжні розмови про секс від тих, хто знає його найкраще".

Про це пише Dazed.

Всього платформа випустила 11 освітніх роликів тривалістю дві-п’ять хвилин. Вони записані сексопатологами та докторами наук і містять реальні наукові поради.

Серед тем, які зачіпаються в роликах, – здорові звички мастурбації, правильне використання презерватива, жіноча і чоловіча анатомія та інше. В одному відео навіть розповідається про те, як займатися безпечним сексом під час епідемії коронавірусу.